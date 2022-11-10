Глава Минобороны Италии сообщил о прекращении поставок оружия Украине

Италия приостанавливает поставки вооружений для Украины. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью газете Il Messaggero.

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По словам главы военного ведомства, Рим не готовит «шестой пакет» с перечнем оружия для Киева и «не говорит о поставках ракет Украине».

«Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине, но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством», — отметил Крозетто.

Министр указал, что до 31 декабря власти Италии могут принимать решение о военных поставках, при этом Крозетто не исключил, что Рим может пересмотреть подход.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаИталия
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