Глава Минобороны Италии сообщил о прекращении поставок оружия Украине
Италия приостанавливает поставки вооружений для Украины. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью газете Il Messaggero.
По словам главы военного ведомства, Рим не готовит «шестой пакет» с перечнем оружия для Киева и «не говорит о поставках ракет Украине».
«Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине, но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством», — отметил Крозетто.
Министр указал, что до 31 декабря власти Италии могут принимать решение о военных поставках, при этом Крозетто не исключил, что Рим может пересмотреть подход.
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