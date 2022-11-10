Глава Минобороны Италии сообщил о прекращении поставок оружия Украине

По словам главы военного ведомства, Рим не готовит «шестой пакет» с перечнем оружия для Киева и «не говорит о поставках ракет Украине».

«Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине, но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством», — отметил Крозетто.

Министр указал, что до 31 декабря власти Италии могут принимать решение о военных поставках, при этом Крозетто не исключил, что Рим может пересмотреть подход.

