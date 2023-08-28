СМИ: ВСУ получают данные для ударов беспилотниками по России от Запада

Украинские Вооруженные силы получают данные для ударов беспилотниками по городам России от западных союзников, сообщает Ura.ru со ссылкой на The Economist.

Собянин: В районе Люберец уничтожен беспилотник

Операторы летательных аппаратов собирают разведданные о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. До зоны, где находится цель, долетает около 40% дронов.

Ранее в Курсе беспилотник врезался в жилой дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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