СМИ: ВСУ получают данные для ударов беспилотниками по России от Запада
28 августа 202305:02
Украинские Вооруженные силы получают данные для ударов беспилотниками по городам России от западных союзников, сообщает Ura.ru со ссылкой на The Economist.
Операторы летательных аппаратов собирают разведданные о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. До зоны, где находится цель, долетает около 40% дронов.
Ранее в Курсе беспилотник врезался в жилой дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru