Собянин: В районе Люберец уничтожен беспилотник
28 августа 202304:46
В России силами противовоздушной обороны в районе Люберец уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.
Дрон направлялся к российской столице. Согласно первичной информации, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего.
Ранее над Брянской областью сбиты два беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru