Собянин: В районе Люберец уничтожен беспилотник

В России силами противовоздушной обороны в районе Люберец уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

Дрон направлялся к российской столице. Согласно первичной информации, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего.

Ранее над Брянской областью сбиты два беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСергей СобянинБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры