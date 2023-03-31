СМИ: ВСУ перебросили под Угледар 10 танков Leopard
31 марта 202321:04
Украинская армия отправила под Угледар 10 танков Leopard, сообщил канал Wargonzo со ссылкой на командира БАРС-23 Союза Добровольцев Донбасса.
По его словам, в настоящий момент его подразделение готовит узел обороны на Угледарском направлении. Отмечается, что именно здесь российские силы ожидают наступление, либо имитацию наступления, ВСУ.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее предупредил о планирующемся наступлении Украины на Белгород.
Накануне глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что попытка украинской армии прорваться к Азовскому морю обернется для них «военной катастрофой».
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее предупредил о планирующемся наступлении Украины на Белгород.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru