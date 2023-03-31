СМИ: ВСУ перебросили под Угледар 10 танков Leopard

Украинская армия отправила под Угледар 10 танков Leopard, сообщил канал Wargonzo со ссылкой на командира БАРС-23 Союза Добровольцев Донбасса.

Кулеба призвал не считать готовящееся контрнаступление Украины как решающий момент конфликта
По его словам, в настоящий момент его подразделение готовит узел обороны на Угледарском направлении. Отмечается, что именно здесь российские силы ожидают наступление, либо имитацию наступления, ВСУ.

Накануне глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что попытка украинской армии прорваться к Азовскому морю обернется для них «военной катастрофой».

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее предупредил о планирующемся наступлении Украины на Белгород.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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