СМИ: ВСУ перебросили под Угледар 10 танков Leopard

По его словам, в настоящий момент его подразделение готовит узел обороны на Угледарском направлении. Отмечается, что именно здесь российские силы ожидают наступление, либо имитацию наступления, ВСУ.

Накануне глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что попытка украинской армии прорваться к Азовскому морю обернется для них «военной катастрофой».

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее предупредил о планирующемся наступлении Украины на Белгород.

