Кулеба призвал не считать готовящееся контрнаступление Украины как решающий момент конфликта
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать готовящееся контрнаступление Киева в качестве решающего момента военного конфликта. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
По его мнению, этому утверждению нужно «всеми средствами противостоять».
Кулеба пояснил, что в случае, если контрнаступление не приведет к освобождению Украиной всей ее территории, Запад усилит давление на Киев, чтобы тот пошел на компромисс с Москвой.
По его словам, сторонники такой компромиссной позиции есть и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Париже, и в Лондоне.
По мнению Кулебы, они настаивают на заключении некоего «Минска-3».
Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что контрнаступление ВСУ будет идти по нескольким направлениям, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru