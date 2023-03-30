Кулеба призвал не считать готовящееся контрнаступление Украины как решающий момент конфликта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать готовящееся контрнаступление Киева в качестве решающего момента военного конфликта. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По его мнению, этому утверждению нужно «всеми средствами противостоять».

Кулеба пояснил, что в случае, если контрнаступление не приведет к освобождению Украиной всей ее территории, Запад усилит давление на Киев, чтобы тот пошел на компромисс с Москвой.