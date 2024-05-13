СМИ: ВСУ перебрасывают в Харьковскую область дополнительные резервы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне продвижения российских военных в Харьковской области перебрасывают дополнительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-восточной линии фронта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Согласно данным, продвижение Вооруженных сил РФ, вероятно, «растянет и без того уступающие по численности и вооружению силы Украины». Также отмечается, что ситуация может вынудить Украину передислоцировать ряд своих сил с длинной линии фронта на востоке.

Ранее военный корреспондент Александр Коц в разговоре с НСН заявил, что основной целью российского наступления в Харьковской области является создание «санитарной зоны» для прекращения обстрелов Белгорода, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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