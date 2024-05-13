«Белгород, а не Харьков»: Военкор Коц назвал цели российского наступления

В Вашингтоне ранее заявили, что ожидали российское наступление на Харьков. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби предположил 11 мая, что оно уже началось, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Со своей стороны, командир 92-го полка Вооруженных сил Украины полковник Павел Федосенко заявил изданию The Economist, что Украина в скором времени может потерять Харьков, Днепропетровск и Кривой Рог.

