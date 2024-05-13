«Белгород, а не Харьков»: Военкор Коц назвал цели российского наступления

Взятие Харькова - это отдаленная перспектива, при этом он входит в 60-килиметровую «санитарную зону», необходимую для защиты Белгорода, сказал в эфире НСН Александр Коц.

Основной целью российского наступления в Харьковской области Украины является создание «санитарной зоны» для прекращения обстрелов Белгорода, предположил в интервью НСН военный корреспондент Александр Коц.

Минобороны РФ накануне сообщило об освобождении населенных пунктов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области и продвижении в глубину обороны противника на этом направлении. При этом президент Украины назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию на окраинах Волчанска, признав, что в Харьковской области идут «жестокие бои».

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«Я могу предположить, что одной из основных целей наступления является установление санитарной зоны в нашем приграничье. На восточном фланге мы имеем бои в районе Волчанска, на западном – бои на подступах к Липцам, а это точки, из окрестностей которых шли обстрелы Белгорода и Шебекинского района. Мы видим, как формируется эта буферная зона. В целом, чтобы создать санитарную зону, нужно двигаться минимум на 50-60 км от границы. Если посмотреть на карту, Харьков находится в пределах этого километража, но это очень отдаленная перспектива. Харьков – город-миллионник, а мы деревни берем месяцами. Освобождение Липцов и Волчанска даст какой-то тактический эффект, но для того, чтобы полностью обезопасить Белгород, надо двигаться дальше», - сказал Коц.

По его мнению, целью наступления в Харьковской области может быть и прорыв на других направлениях.

«У этого наступления может быть несколько целей. Мы видим, как противник лихорадочно перебрасывает на это направление свои элитные части, спецподразделения ГУР и другие. Мы серьезно увеличили линию фронта, создали противнику проблемы с логистикой и вынудили его перебрасывать резервы с одних направления на другие. На Харьковщину переброшены резервы с Херсонского направления, с Часова Яра, Пока мы будем раздергивать их резервы, посмотрим, где тонко, и там будем прорываться. Основная задача сейчас это как можно дальше отодвинуть врага от нашей границы и попытаться ослабить его на каких-то направлениях, чтобы совершить прорыв», - заключил собеседник НСН.
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В Вашингтоне ранее заявили, что ожидали российское наступление на Харьков. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби предположил 11 мая, что оно уже началось, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Со своей стороны, командир 92-го полка Вооруженных сил Украины полковник Павел Федосенко заявил изданию The Economist, что Украина в скором времени может потерять Харьков, Днепропетровск и Кривой Рог.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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