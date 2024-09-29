СМИ: ВСУ насильно вывозили жителей перед освобождением города

Вооруженные силы Украины насильно вывозили на подконтрольную Киеву территорию жителей Новогродовки перед тем, как город освободила российская армия, сообщает РИА Новости.

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Как заявил житель населенного пункта, украинские власти разлучали семьи, забирая детей на подконтрольную территорию, после чего мать вынуждали ехать за ребенком, а муж оставался в городе.

В начале сентября российские военные взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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