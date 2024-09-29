СМИ: ВСУ насильно вывозили жителей перед освобождением города
29 сентября 202409:17
Вооруженные силы Украины насильно вывозили на подконтрольную Киеву территорию жителей Новогродовки перед тем, как город освободила российская армия, сообщает РИА Новости.
Как заявил житель населенного пункта, украинские власти разлучали семьи, забирая детей на подконтрольную территорию, после чего мать вынуждали ехать за ребенком, а муж оставался в городе.
В начале сентября российские военные взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru