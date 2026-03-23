В Ростовской области загорелся склад ГСМ на площади в 1 тысячу «квадратов»
23 марта 202613:03
Крупный пожар произошел на складе с горюче-смазочными материалами в селе Крым в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, огонь охватил три здания в Мясниковском районе общей площадью 1 тысяча квадратных метров, пишет RT. Тушение возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой.
«Существует угроза распространения огня на соседние строения», - предупредили в МЧС.
В борьбе с огнем участвуют 60 специалистов и 17 единиц техники.
Ранее в центре Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме, погибли три человека.
