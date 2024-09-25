Отмечается, что также было нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка и Курахово. Согласно данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 835 военнослужащих, в том числе гаубицу FH-70 производства Великобритании, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также произведенные в США гаубицы и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Кроме того, были уничтожены семь складов боеприпасов.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Георгиевка в ДНР. Кроме того, ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

