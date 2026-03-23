«Всех победят!»: Емельяненко раскрыл прелести женского ММА

Александр Емельяненко объяснил НСН, для чего женские смешанные единоборства были официально признаны видом спорта.

Женские единоборства — это хорошая популяризация спорта, а самим дамам необходимо уметь постоять за себя, рассказал боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в беседе с НСН.

Женские смешанные единоборства были официально признаны видом спорта. Теперь спортсменки могут получать спортивные разряды, звания и титулы, сообщил президент Союза ММА России Сергей Фатеев. Его слова опубликовала пресс-служба Союза ММА. Емельяненко поддержал эти перемены.

«Бойцовский анклав!»: Чем грозят россиянам подпольные ММА-клубы мигрантов
«Женщине необходимо заниматься и знать уроки самообороны, пускай даже не профессионально, но для себя. Это для того, чтобы в любой ситуации она могла за себя постоять. Конечно, все делается для популяризации спортивных увлечений. Мужчинам тоже нужно заниматься единоборствами. Спортсмены защищают честь города на соревнованиях, но и все остальные должны быть готовы постоять за себя, свою семью и за Родину. Особенно если супостаты пытаются пройти через наши границы и навязать свои интересы», — отметил он.

Боец добавил, что ждет успехов от спортсменок на мировой арене.

«Наши женщины тоже способны всех победить, как и мужчины. Я никакой разницы не вижу между мужскими и смешанными единоборствами в плане тренировочного процесса. Отдельные группы здесь не нужны. Если женщины хотят повысить свой уровень, то они должны подбирать себе противников по уровню, проходить подготовку в зале с мужчинами. Если ты хочешь быть лучшим, то должен спарринговаться с сильнейшими — это видно и на примере российских, и на примере зарубежных представителей смешанных единоборств», — подчеркнул он.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в эфире НСН поддержал идею введения единоборств в школьную программу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:Смешанные ЕдиноборстваСпортсменыАлександр Емельяненко

Горячие новости

Все новости

партнеры