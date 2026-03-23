Свищев сменил Вяльбе на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев был избран председателем Ассоциации лыжных видов спорта России. Об этом сообщает RT.

На этом посту Свищев, также являющийся президентом Федерации керлинга России и вице-президентом Федерации фристайла России, сменил трехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Елену Вяльбе.

«Ассоциация лыжных видов спорта России получила нового руководителя... Благодарю Елену Вяльбе за её работу», - отметил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк сохранил пост президента Федерации хоккея России (ФХР), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:РоссияСпортЛыжные ГонкиДмитрий Свищев

Горячие новости

Все новости

партнеры