В Кремле опровергли сообщения о предложении для США по разведданным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы предложении Москвы в адрес США по разведданным. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.
Ранее СМИ сообщили, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев якобы во время своего визита в Майами передал американской стороне предложение о сделке относительно разведданных, в рамках которой Россия прекращает передачу таких сведений Ирану, а США - Украине.
Как отметил Песков, в Кремле видели это сообщение.
«Оно относится к категории неправдивых, а точнее лживых сообщений», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что российская сторона якобы «послала Европу матерными словами».
