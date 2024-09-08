МО России: ВС РФ взяли под контроль Новогродовку в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Министерства обороны России.
Отмечается, что в этой операции приняли участие бойцы подразделения группировки «Центр».
Новогродовка, находящаяся на Красноармейском направлении, расположена на рубеже населенных пунктов Селидово — Новогродовка — Гродовка. За этим участком для российских военных открывается путь на Красноармейск. Это один из крупнейших и стратегически важных для ВСУ населенных пунктов на западе ДНР.
До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что бойцы группировки «Центр» освободили Калиново в ДНР.
Ранее ВС России поразили пункт временной дислокации сил специальных операций ВСУ, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские военные разбили пункт дислокации центра спецопераций ВСУ
- МО России: ВС РФ взяли под контроль Новогродовку в ДНР
- СК собирается объявить иноагента Моргенштерна в розыск
- После возбужденного уголовного дела Моргенштерн удалил все посты из своего Telegram
- Прокуратура отреагировала на массовую драку в одном из поселков Кубани
- СМИ: Трое российских бойцов выжили после подрыва на мине под Угледаром
- СМИ: В Полтаве раздался взрыв
- Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в СВО
- Война, надежда и любовь: Педро Альмодовар и «Бруталист» выиграли Венецианский кинофестиваль
- СМИ: ВСУ начали применять БПЛА с расплавленным металлом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru