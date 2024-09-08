МО России: ВС РФ взяли под контроль Новогродовку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Министерства обороны России.

Отмечается, что в этой операции приняли участие бойцы подразделения группировки «Центр».

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Новогродовка, находящаяся на Красноармейском направлении, расположена на рубеже населенных пунктов Селидово — Новогродовка — Гродовка. За этим участком для российских военных открывается путь на Красноармейск. Это один из крупнейших и стратегически важных для ВСУ населенных пунктов на западе ДНР.

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что бойцы группировки «Центр» освободили Калиново в ДНР.

Ранее ВС России поразили пункт временной дислокации сил специальных операций ВСУ, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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