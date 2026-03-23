СМИ: При ЧП с самолетом в Нью-Йорке пострадали 13 человек и погибли двое
23 марта 202612:06
Как минимум 13 человек пострадали при столкновении самолета с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC.
Ранее стало известно, что в авиагавани пассажирский самолет авиакомпании Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной при посадке, пишет RT.
По данным чиновников, знакомых с ситуацией, после ЧП в больницы доставили с травмами 11 пассажиров и двух сотрудников экстренных служб.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, в результате инцидента погибли командир экипажа и второй пилот.
