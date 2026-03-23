В Кремле предупредили о непоправимых последствиях атак на АЭС «Бушер»
Американские угрозы ударить по ядерным объектам в Иране, одним из которых является АЭС «Бушер», могут привести к непоправимым последствиям. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ.
Комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа, он указал, что Москва передаёт Вашингтону сигналы об опасности подобных действий.
«Бушер» - это ядерный объект, который находится под контролем ООН и МАГАТЭ. Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ», - отметил представитель Кремля.
Ранее Трамп пригрозил уничтожением электростанций в случае если «Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив» в течение ближайших двух суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
