В Кремле предупредили о непоправимых последствиях атак на АЭС «Бушер»

Американские угрозы ударить по ядерным объектам в Иране, одним из которых является АЭС «Бушер», могут привести к непоправимым последствиям. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ.

Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции

Комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа, он указал, что Москва передаёт Вашингтону сигналы об опасности подобных действий.

«Бушер» - это ядерный объект, который находится под контролем ООН и МАГАТЭ. Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ», - отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп пригрозил уничтожением электростанций в случае если «Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив» в течение ближайших двух суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Андрей Резниченко
ТЕГИ: США АЭС Иран Дмитрий Песков

