Много плюшек: Почему россияне выбирают работать в крупных компаниях
Стабильность и хороший соцпакет заставляет россиян отдавать предпочтение в пользу корпораций, несмотря на более жесткую корпоративную дисциплину и отсутствие свобод, заявил НСН основатель SuperJob Алексей Захаров.
Россияне всегда предпочитали трудиться в крупных компаниях из-за стабильности и хорошей социальной поддержке. Малый же бизнес, особенно в нынешних условиях, может не прожить и года, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Российский рынок труда в 2026 году переживает масштабный переход кадров из малого и среднего бизнеса в крупные компании, сообщили ранее «Известия» со ссылкой на директора по аналитике кадровой компании «Адвирос» Михаила Тузова.
«Неверно говорить, что вот прямо сейчас россияне стали делать выбор в пользу крупных компаний - всегда предпочитали и всегда будут предпочитать. Абсолютно во всех странах при наличии выбора абсолютное большинство людей желали бы работать в крупных компаниях или на государственной службе, поскольку там стабильнее условия, выше оплата и больше карьерных перспектив, есть возможность обучения, профсоюзы и дополнительное медицинское обслуживание, хороший социальный соцпакет. Но нельзя сказать, что произошел какой-то существенный отток людей из малого бизнеса. Просто крупный бизнес снова может платить больше и стабильнее, а малый бизнес, как правило, больше года у нас не живет», - заявил Захаров.
Никаких преимуществ малого бизнеса, отметил основатель SuperJob, перед крупным не существует, кроме большей степени свободы.
«Если хочется большей степени каких-то свобод, то они в малом бизнесе. В крупной корпорации работник ограничен корпоративными правилами, распорядком дня, жесткой дисциплиной, но за это тебе насыпают, как правило, всяких плюшек. Если богатая корпорация - много плюшек, особенно если ты наверху компании. Кому-то не нравится приходить и уходить с работы по звонку. Для того чтобы уйти с работы на полчаса раньше, иногда нужно написать 28 докладных записок, а потом еще оправдываться. Можно за это и премии лишиться», - отметил собеседник НСН.
Вместе с тем, условия работы в представительстве крупной компании и в небольшом местном бизнесе в малых городах не сильно отличаются, добавил Захаров.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова опровергла в беседе с НСН «охлаждение» дефицита кадров в России.
Горячие новости
