Россияне всегда предпочитали трудиться в крупных компаниях из-за стабильности и хорошей социальной поддержке. Малый же бизнес, особенно в нынешних условиях, может не прожить и года, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Российский рынок труда в 2026 году переживает масштабный переход кадров из малого и среднего бизнеса в крупные компании, сообщили ранее «Известия» со ссылкой на директора по аналитике кадровой компании «Адвирос» Михаила Тузова.

«Неверно говорить, что вот прямо сейчас россияне стали делать выбор в пользу крупных компаний - всегда предпочитали и всегда будут предпочитать. Абсолютно во всех странах при наличии выбора абсолютное большинство людей желали бы работать в крупных компаниях или на государственной службе, поскольку там стабильнее условия, выше оплата и больше карьерных перспектив, есть возможность обучения, профсоюзы и дополнительное медицинское обслуживание, хороший социальный соцпакет. Но нельзя сказать, что произошел какой-то существенный отток людей из малого бизнеса. Просто крупный бизнес снова может платить больше и стабильнее, а малый бизнес, как правило, больше года у нас не живет», - заявил Захаров.