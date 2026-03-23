Умер бывший премьер Франции Лионель Жоспен
23 марта 202612:20
Бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Политик возглавлял французское правительство в 1997-2002 годы во времена президентства Жака Ширака. Левый кабмин и правый глава государства работали в «сосуществовании» (cohabitation).
Кроме того, Жоспен дважды баллотировался на пост президента Франции, пишет RT. В 1995 году он проиграл во втором туре Жаку Шираку, а в 2002-м не смог пройти во второй этап выборов.
Ранее в возрасте 94 лет умер бывший президент Кипра Георгиос Василиу.
