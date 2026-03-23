Орбан: Спецслужбы Украины прослушивали телефон главы МИД Сийярто

Украинские спецслужбы прослушивали мобильный телефон главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр республики Виктор Орбан.

Отмечается, что украинская сторона получила номер министра от одного из венгерских журналистов. Орбан назвал прослушивание телефона члена правительства «серьезным нападением на Венгрию».

«Я поручил министру юстиции немедленно расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Петера Сийярто», - указал премьер.

Ранее СМИ сообщили, что компания Apple тайно прослушивала разговоры пользователей через голосового помощника Siri.

ФОТО: РИА Новости
