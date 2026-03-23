Орбан: Спецслужбы Украины прослушивали телефон главы МИД Сийярто
Украинские спецслужбы прослушивали мобильный телефон главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр республики Виктор Орбан.
Отмечается, что украинская сторона получила номер министра от одного из венгерских журналистов. Орбан назвал прослушивание телефона члена правительства «серьезным нападением на Венгрию».
«Я поручил министру юстиции немедленно расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Петера Сийярто», - указал премьер.
Ранее СМИ сообщили, что компания Apple тайно прослушивала разговоры пользователей через голосового помощника Siri.
Горячие новости
- В Ростовской области загорелся склад ГСМ на площади в 1 тысячу «квадратов»
- В Кремле опровергли сообщения о предложении для США по разведданным
- Много плюшек: Почему россияне выбирают работать в крупных компаниях
- Орбан: Спецслужбы Украины прослушивали телефон главы МИД Сийярто
- Умер бывший премьер Франции Лионель Жоспен
- СМИ: При ЧП с самолетом в Нью-Йорке пострадали 13 человек и погибли двое
- Есть пять лет: Когда в России перестанут открывать новые ПВЗ
- И дефектолог, и психиатр: Как искоренить опасную агрессию у школьников
- Под Псковом телевышка повреждена из-за атаки БПЛА
- «Безрезультатные потуги!»: Геронтолог заявил о коммерциализации темы продления жизни