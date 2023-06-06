Песков связал диверсию на Каховской ГЭС с провалом украинского наступления
Разрушение Каховской ГЭС — преднамеренная диверсия Киева, предпринятая в связи с безуспешными попытками наступления со стороны ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, у украинских военнослужащих не получается добиться поставленных целей в ходе «захлебывающихся» крупномасштабных наступательных действий.
Ранее эколог, доцент МГУ Алексей Медведков заявил, что при полном спуске Каховского водохранилища будут оголены донные отложения, содержащие опасные вещества, которые накапливались почти 70 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru