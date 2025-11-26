Эти заимствованные слова интегрируются русским языком, но не влияют в целом на его структуру.

«Лексикон - это только часть языка, наиболее подверженная актуальным кратковременным воздействиям. А ядро языка - это его общая структура, грамматика. Эти новые слова, когда начинают употребляться в составе русских выражений, изменяются по падежам, числам и, соответственно, интегрируются, перерабатываются грамматикой. В этом смысле они не оказывают кардинального влияния на русский язык в целом», - рассказал лингвист.

Употреблением новых междометий, например «пу-пу-пу» (используется, когда неловко или нет слов), молодежь обозначает принадлежность к определенной группе посвященных.

«Заимствование междометий - более серьезное явление, чем заимствование обозначений каких-то технологических новшеств. Это более устойчивая часть лексикона. Здесь движущий мотив - не появление новых явлений, а какие-то соображения моды, престижа, актуальные для какой-то части населения, скорее всего, молодой. Употребляя такого типа междометия, люди обозначают свою принадлежность к некой группе», - отметил Кибрик.

Языковая система допускает появление новых слов и также может самостоятельно очищаться от ненужной лексики, потому к распространению сленга и жаргонизмов стоит относиться спокойно, рассказал ранее НСН доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.



