Зеркало общества: Почему на «Слово года» претендуют «имба» и «пу-пу-пу»
Новые сленговые словечки, попадающие к нам в лексикон, не обязательно свидетельствуют об обеднении русского языка, успокоил НСН директор Института языкознания Андрей Кибрик.
Частое использование россиянами англицизмов объясняется интересом к технологическим новинкам, идущим в основном с Запада, рассказал НСН директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик.
Портал Грамота.ру назвал претендентов «Слова 2025 года», всего в шорт-лист вошли 12 слов. В список попали сразу несколько выражений из молодежного сленга и интернет-культуры: «ред-флаг» (тревожный звоночек), «сигма» (самодостаточный человек), «имба» (что-то слишком крутое), «слоп» (плохой контент), «брейнрот» (когда голова забита одним мемом или мыслью) и «промпт» (задание для ИИ). Также среди фаворитов — «зумеры», «подсветить», «проявленность», «выгорание» и «лимб».
«Многие технологические инновации связаны с английским языком, мы узнаем о них в том числе из англоязычных источников, поэтому появляются новые заимствования. Появляются новые термины, которых раньше не было. С другой стороны, те, которые были актуальны некоторое время назад, постепенно уходят и забываются. Так что это некий баланс. Язык в данном случае отражает социальные процессы. Языковые явления не автономны, они являются зеркалом появления нового и забывания старого, которое происходит в обществе», - пояснил Кибрик этимологию новых слов.
Эти заимствованные слова интегрируются русским языком, но не влияют в целом на его структуру.
«Лексикон - это только часть языка, наиболее подверженная актуальным кратковременным воздействиям. А ядро языка - это его общая структура, грамматика. Эти новые слова, когда начинают употребляться в составе русских выражений, изменяются по падежам, числам и, соответственно, интегрируются, перерабатываются грамматикой. В этом смысле они не оказывают кардинального влияния на русский язык в целом», - рассказал лингвист.
Употреблением новых междометий, например «пу-пу-пу» (используется, когда неловко или нет слов), молодежь обозначает принадлежность к определенной группе посвященных.
«Заимствование междометий - более серьезное явление, чем заимствование обозначений каких-то технологических новшеств. Это более устойчивая часть лексикона. Здесь движущий мотив - не появление новых явлений, а какие-то соображения моды, престижа, актуальные для какой-то части населения, скорее всего, молодой. Употребляя такого типа междометия, люди обозначают свою принадлежность к некой группе», - отметил Кибрик.
Языковая система допускает появление новых слов и также может самостоятельно очищаться от ненужной лексики, потому к распространению сленга и жаргонизмов стоит относиться спокойно, рассказал ранее НСН доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.
