В Госдуме назвали цель «слива» разговора Ушакова и Уиткоффа

По его словам, люди, стоящие за этими попытками, «пользуются проверенными ЦРУшными методами». Обнародуя тайно записанные разговоры они рассчитывают на то, что «отравленное русофобией американское общество заклеймит Уиткоффа за одну только эту связь с Россией».

«Ушаков заверяет, что точно ничего не записывал, так что следы явно ведут на американский континент... Но на ход переговорного процесса этот ход уже вряд ли повлияет», - подчеркнул парламентарий.

Журавлев также напомнил, что он неоднократно заявлял о необходимости заключать соглашение «вовсе не с Киевом, а с Вашингтоном».

Ранее Ушаков заявил, что Россия не «сливает» в прессу подробности содержания закрытых разговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».