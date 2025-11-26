Актрисе Тарасовой дали три года условно по делу о контрабанде наркотиков

Теперь артистка должна ежемесячно отмечаться в установленном органе. Также ей назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Как пишет RT, сама Тарасова заявила в суде, что то, что с ней произошло - это «нелепая, трагическая, опасная» случайность.

Ранее в аэропорту Домодедово в багаже Тарасовой нашли вейп с гашишным маслом, было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Защита артистки заявила, что если бы инцидент произошёл не в аэропорту, то ей бы грозила только административная ответственность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

