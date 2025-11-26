В США прокуратура закрыла дело против Трампа

Прокуратура штата Джорджия направила в суд ходатайство о прекращении уголовного преследования президента США Дональда Трампа по обвинению во вмешательстве в выборы 2020 года. Документ подан от имени исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса.

В обращении отмечается, что решение принято после анализа материалов дела, действующего законодательства и судебной практики. Как указал Скандалакис, выводы были сделаны до передачи дела присяжным.