В США прокуратура закрыла дело против Трампа
Прокуратура штата Джорджия направила в суд ходатайство о прекращении уголовного преследования президента США Дональда Трампа по обвинению во вмешательстве в выборы 2020 года. Документ подан от имени исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса.
В обращении отмечается, что решение принято после анализа материалов дела, действующего законодательства и судебной практики. Как указал Скандалакис, выводы были сделаны до передачи дела присяжным.
Прокуратура просит вынести решение о прекращении делопроизводства. В документе подчеркивается, что такой шаг необходим для соблюдения интересов правосудия.
Отмечается также, что прекращение дела позволит обеспечить окончательность судебного решения и завершить рассмотрение обвинений в адрес Трампа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Союз потребителей призвал отменить мораторий на проверки готовой еды
- Внезапная проверка: Что грозит за неуплату налогов со сдачи квартиры
- В США прокуратура закрыла дело против Трампа
- Нет базы лиц: Штрафовать пешеходов по данным с камер не получится
- Роналду подарил игрокам сборной Португалии часы за победу в Лиге наций
- Скончался звезда «Одиннадцати друзей Оушена» Майкл ДеЛано
- Актрисе Тарасовой дали три года условно по делу о контрабанде наркотиков
- Греф назвал равновесный курс доллара
- Покупают старые модели: iPhone 17 не помог Apple обогнать Samsung
- Сын Шиловского заявил, что его отец страдал от онкологического заболевания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru