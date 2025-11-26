«Обгон Apple происходит в третьем квартале, так как мы видим, что совокупные поставки новой серии айфонов незначительно превышают поставки Samsung. Это происходит три или четыре года подряд, только за счет новой линейки от Apple. При этом не могу сказать, что у iPhone 17 были рекордные продажи. Новые модели айфонов накачивают рынок, но в этот момент идет снижение цен на старые модели, поэтому продаются именно базовые модели предыдущих периодов. В этом году ничего не поменялось. Экономика компании работает именно так, что товар прошлых коллекций продается лучше. В новой линейке Apple ставка сделана на дизайн, это для тех, кто хочет показывать, что у них новый айфон. В остальном нет ничего инновационного, ждали искусственный интеллект, он не появился», - рассказал он.

Резкое снижение цены iPhone 17 Air в России не отменяет общий глобальный успех новой линейки продукции Apple, которая готовится побить новый для себя рекорд. Об этом НСН заявил блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

