Роналду подарил игрокам сборной Португалии часы за победу в Лиге наций
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил своих партнёров по национальной команде с победой в Лиге наций УЕФА 2024/2025 и подарил им особые часы.
Заказ на изготовление подарков получила американская компания Jacob & Co, основанная дизайнером бриллиантов Джейкобом Арабо. Часы отличаются особым дизайном в цветах португальского флага. Также на них имеется герб футбольной федерации Португалии, изображение трофея Лиги наций и надпись «Чемпионы Лиги наций — 2025».
Уточняется, что часы были выпущены в количестве 35 экземпляров. Один из комплектов Роналду отправил семье экс-полузащитника «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, который погиб в ДТП.
Ранее журнал Forbes подсчитал, что Роналду заработал за год 280 млн долларов и в очередной раз стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
