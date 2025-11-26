Роналду подарил игрокам сборной Португалии часы за победу в Лиге наций

Заказ на изготовление подарков получила американская компания Jacob & Co, основанная дизайнером бриллиантов Джейкобом Арабо. Часы отличаются особым дизайном в цветах португальского флага. Также на них имеется герб футбольной федерации Португалии, изображение трофея Лиги наций и надпись «Чемпионы Лиги наций — 2025».

Уточняется, что часы были выпущены в количестве 35 экземпляров. Один из комплектов Роналду отправил семье экс-полузащитника «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, который погиб в ДТП.

Ранее журнал Forbes подсчитал, что Роналду заработал за год 280 млн долларов и в очередной раз стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

