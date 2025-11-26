Скончался звезда «Одиннадцати друзей Оушена» Майкл ДеЛано
Американский актер Майкл ДеЛано, прославившийся благодаря роли в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», умер в возрасте 84 лет. О его смерти The Hollywood Reporter сообщила супруга артиста.
По ее словам, причиной стал сердечный приступ. ДеЛано скончался 20 октября в одной из больниц Лас-Вегаса.
Актер родился 26 ноября 1940 года в США и начал карьеру в 1960 году, подписав контракт со Swan Records. В то время он выступал под псевдонимом Ки Ларсон.
Широкую известность ДеЛано принесли работы в «Одиннадцати друзьях Оушена» и «Ангелах Чарли». За свою карьеру он успел сняться более чем в 70 фильмах и телесериалах, передает «Радиоточка НСН».
