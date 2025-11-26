Греф назвал равновесный курс доллара
Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что считает равновесным курс доллара в 98-105 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В кулуарах Domclick Digital Forum он указал, что именно таким должен был бы быть курс американской валюты при нормализации рынка.
«Он бы устроил экспортёров и помог бы импортёрам с точки зрения создания естественного барьера на границе», - отметил Греф.
Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что снижение курса доллара в 2026 году до 60 рублей является маловероятным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Извержение вулкана на Камчатке создало опасность для самолетов
- Суд в Хургаде отложил вердикт по делу о гибели туристов в батискафе
- Союз потребителей призвал отменить мораторий на проверки готовой еды
- Внезапная проверка: Что грозит за неуплату налогов со сдачи квартиры
- В США прокуратура закрыла дело против Трампа
- Нет базы лиц: Штрафовать пешеходов по данным с камер не получится
- Роналду подарил игрокам сборной Португалии часы за победу в Лиге наций
- Скончался звезда «Одиннадцати друзей Оушена» Майкл ДеЛано
- Актрисе Тарасовой дали три года условно по делу о контрабанде наркотиков
- Греф назвал равновесный курс доллара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru