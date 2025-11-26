Сын Шиловского заявил, что его отец страдал от онкологического заболевания
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский страдал от онкологического заболевания. Как пишет RT, об этом заявил сын актёра Павел Шиловский.
Он рассказал, что заболевание было диагностировано у его отца 15 лет назад, но его удалось остановить. Однако в 2025 году снова возникли серьёзные проблемы.
«Онкология, затем желтуха. Но он до последнего выходил на сцену. Это придавало ему сил», - заключил Павел Шиловский.
Актёр и режиссёр Всеволод Шиловский, известный по таким проектам, как «Военно-полевой роман», «Жизнь Клима Самгина», «Жила-была одна баба» и другим, умер 26 ноября на 88-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
