Сын Шиловского заявил, что его отец страдал от онкологического заболевания

Он рассказал, что заболевание было диагностировано у его отца 15 лет назад, но его удалось остановить. Однако в 2025 году снова возникли серьёзные проблемы.

«Онкология, затем желтуха. Но он до последнего выходил на сцену. Это придавало ему сил», - заключил Павел Шиловский.

Актёр и режиссёр Всеволод Шиловский, известный по таким проектам, как «Военно-полевой роман», «Жизнь Клима Самгина», «Жила-была одна баба» и другим, умер 26 ноября на 88-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

