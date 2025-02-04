СМИ: ВСУ ликвидируют сдающихся в плен для уничтожения свидетелей

Украинские командиры пытаются ликвидировать тех, кто сдается в плен российским военным, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского пленного.

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По его словам, таким образом, они пытаются убрать свидетелей преступлений Вооруженных сил Украины.

По словам солдата, в его группе находились два тяжелораненых сослуживца. Один погиб до эвакуации, другой — в процессе смены позиций.

Ранее украинский пленный заявил о жестоком обращении командования к военным ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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