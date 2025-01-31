Минобороны: За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ
Более 40 солдат ВСУ сдались в плен российским военным на линии боевого соприкосновения за неделю. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение недели... сдались в плен 43 украинских военнослужащих», — отметили в ведомстве.
Кроме того, Минобороны сообщило, что за неделю ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск «Север» до 2200 бойцов, группировки «Запад» — свыше 2425 военнослужащих, «Южной» группировки — до 1445 солдат, группировки «Центр» — более 4000 человек, группировки «Восток» — свыше 1015 военных, группировки «Днепр» — более 315 бойцов.
Ранее военное ведомство заявило об освобождении населенного пункта Нововасилевка в Донецкой Народной Республике.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ
- Количество пользователей «Электронного дома» выросло в 1,5 раза
- Выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 российских компаний
- Песков: БРИКС обсуждает создание новых совместных инвестплатформ
- Фицо подтвердил, что приедет в РФ на празднование 80-летия Победы
- Российские рэперы поблагодарили «Манчестер Сити» за использование их песни на видео
- Криштиану Роналду установил рекорд по числу победных матчей на клубном уровне
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Нововасилевку в ДНР
- ХАМАС освободит еще троих заложников в субботу
- Илон Маск заявил, что США могут достичь нулевой инфляции в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru