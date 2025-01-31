Минобороны: За неделю в плен сдались 43 военных ВСУ

Более 40 солдат ВСУ сдались в плен российским военным на линии боевого соприкосновения за неделю. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение недели... сдались в плен 43 украинских военнослужащих», — отметили в ведомстве.

Кроме того, Минобороны сообщило, что за неделю ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск «Север» до 2200 бойцов, группировки «Запад» — свыше 2425 военнослужащих, «Южной» группировки — до 1445 солдат, группировки «Центр» — более 4000 человек, группировки «Восток» — свыше 1015 военных, группировки «Днепр» — более 315 бойцов.

Ранее военное ведомство заявило об освобождении населенного пункта Нововасилевка в Донецкой Народной Республике.

