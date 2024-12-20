Ломали руки, ноги: Украинский пленный заявил о жестоком обращении командования к военным ВСУ
Стало известно о грубом отношении к военным Вооруженных сил Украины и о жестоких приказах от командования в украинской армии, сообщают «Известия».
Об этом заявил военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев, который попал в плен в Курской области. По его словам, на территории российского региона им было приказано убивать мирных людей, которые разговаривают на русском языке, и пропускать тех, кто говорит на украинском. «Нет, нас бы расстреляли тогда», — указал мужчина.
По его словам, отношение к простым военнослужащим ВСУ было очень жестокое. «Били, забивали палками за то, что автомат неправильно держишь или отказываешься кого-то убивать из русских. Ломали руки, ноги», — сказал Шинкарев.
Пленный отметил, что украинские граждане настроены против президента Владимира Зеленского, та как устали жить в бедноте.
Ранее появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru