Об этом заявил военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев, который попал в плен в Курской области. По его словам, на территории российского региона им было приказано убивать мирных людей, которые разговаривают на русском языке, и пропускать тех, кто говорит на украинском. «Нет, нас бы расстреляли тогда», — указал мужчина.

По его словам, отношение к простым военнослужащим ВСУ было очень жестокое. «Били, забивали палками за то, что автомат неправильно держишь или отказываешься кого-то убивать из русских. Ломали руки, ноги», — сказал Шинкарев.

Пленный отметил, что украинские граждане настроены против президента Владимира Зеленского, та как устали жить в бедноте.

Ранее появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

