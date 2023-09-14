СМИ: ВСУ хотят срочно пополнить ряды для контрнаступления

Для продолжения контрнаступления Украине нужно срочно пополнить ряды армии, для этого «смягчены» требования для призыва, пишет РИА Новости.

Так, президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о призыве на службу переболевших туберкулезом и имеющих бессимптомный ВИЧ. Сообщалось также, что в ряды украинской армии призовут и женщин.