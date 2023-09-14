СМИ: ВСУ хотят срочно пополнить ряды для контрнаступления
Для продолжения контрнаступления Украине нужно срочно пополнить ряды армии, для этого «смягчены» требования для призыва, пишет РИА Новости.
Так, президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о призыве на службу переболевших туберкулезом и имеющих бессимптомный ВИЧ. Сообщалось также, что в ряды украинской армии призовут и женщин.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает провал контрнаступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее Зеленский признал в интервью телеканалу CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом».
Раньше на Украине мобилизовывали физически здоровых, сейчас берут уже ограниченно годных и больных, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН», генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru