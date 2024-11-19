СМИ: ВСУ через левый берег Днепра надеялись пробиться к Крыму

Вооруженные силы Украины пытались высадиться на левом берегу Днепра, сообщает «Украинская правда».

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Целью была высадка в Крыму. «Нам говорили, что надо проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам. <…> А второго эшелона нет», — заявил военный из 36-й бригады.

Операция не обошлась без участия Великобритании, однако все планы провалились.

Ранее в Крыму оценили ущерб региону за годы в составе Украины в триллионы рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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