СМИ: ВСУ через левый берег Днепра надеялись пробиться к Крыму

Целью была высадка в Крыму. «Нам говорили, что надо проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам. <…> А второго эшелона нет», — заявил военный из 36-й бригады.

Операция не обошлась без участия Великобритании, однако все планы провалились.

Ранее в Крыму оценили ущерб региону за годы в составе Украины в триллионы рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

