СМИ: ВСУ через левый берег Днепра надеялись пробиться к Крыму
19 ноября 202400:33
Вооруженные силы Украины пытались высадиться на левом берегу Днепра, сообщает «Украинская правда».
Целью была высадка в Крыму. «Нам говорили, что надо проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам. <…> А второго эшелона нет», — заявил военный из 36-й бригады.
Операция не обошлась без участия Великобритании, однако все планы провалились.
Ранее в Крыму оценили ущерб региону за годы в составе Украины в триллионы рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru