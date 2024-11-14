Предложенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост главы Минюста конгрессмен Мэтт Гетц говорил о недостижимости цели Киева «по выходу Крыма из состава России», сообщает РИА Новости.

Он заявил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России.

При этом номинированная на пост директора национальной разведки Тулси Габбард заявляла, что американские власти под руководством демократов ведут прокси-войну с Москвой.

Ранее Гетц говорил, что Трамп выступает против помощи Киеву. По его словам, экс-президент считает, что сама Украина «никогда не поможет США», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

