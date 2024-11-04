В Крыму оценили ущерб региону за годы в составе Украины в триллионы рублей
Ущерб, нанесенный Крыму за время его нахождения в составе Украины, оценивают в триллионы рублей. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
Ранее в Крыму заявили о планах определить и предъявить Киеву данные по ущербу за годы нахождения региона в границах Украины. В частности, речь идет об упущенной прибыли.
«Уже сейчас понятно, что счет пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесён ущерб экономике, экологии, культуре», — подчеркнул Константинов.
Глава крымского парламента добавил, что в то время пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в регионе от СССР.
Ранее Константинов назвал размер ущерба Крыму от водной и энергетической блокад. По словам политика, региону был нанесен ущерб на сумму более 14 трлн рублей, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru