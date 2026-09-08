Учителя назвали бесполезными ограничения в соцсетях для подростков
Дмитрий Казаков заявил НСН, что необходимо формировать позитивную повестку, которая будет интересна молодежи.
Любые запреты только повышают интерес, это нужно учитывать при работе с подростками и формировании политики в отношении социальных сетей, заявил председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков в пресс-центре НСН.
«Надо понимать, как работает психология. Я общаюсь с детьми, вижу, как они пользуются социальными сетями. Любые запреты только повышают интерес. Я не говорю о том, что вообще никакая регуляция не нужна. Да, ребенок должен интересоваться чем-то более культурным, правильным и так далее, но запретами эту проблему не решить. Большинство детей, которые учатся в нормальных условиях, не интересуются никакой грязью в интернете. Они знают, конечно, об этом, но выходят из этого. Запреты – это силовой метод, вектор должен быть не только таким, нельзя все сводить к запретам, необходимо формировать позитивную повестку, которая будет интересна молодежи», - объяснил он.
Необходимо законодательно запретить мат в интернете, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
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