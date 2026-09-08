Необходимо законодательно запретить мат в интернете, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Нам нужно сделать первый шаг в отношении негативного контента и законодательно запретить мат в интернете. В офлайне мат наказывается административным штрафом, онлайн никак не наказывается, многие блогеры поставили мат в абсолют, только на нем и говорят. На это реагируют подростки в школе. Мой сын пошел в этом году в первый класс, моя супруга рассказывала, как дети чуть старше стояли и матерились. Нам нужно изменить алгоритм выдачи контента, чтобы такой контент просто не показывался большинству пользователей. Если ты материшься в торговом центре, это слышат 20 человек, тебе штраф, а если материшься на десять миллионов подписчиков, тебе респект и продвижение», - отметил он.

Если школьник уже находится на грани совершения преступлений, его нельзя оставлять в коллективе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

