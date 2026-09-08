Вводим штраф: Депутат Свинцов призвал запретить мат в интернете
Если материться в торговом центре, человек получит штраф, а блогеры за это в интернете получают продвижение и «респект», заявил НСН Андрей Свинцов.
Необходимо законодательно запретить мат в интернете, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Нам нужно сделать первый шаг в отношении негативного контента и законодательно запретить мат в интернете. В офлайне мат наказывается административным штрафом, онлайн никак не наказывается, многие блогеры поставили мат в абсолют, только на нем и говорят. На это реагируют подростки в школе. Мой сын пошел в этом году в первый класс, моя супруга рассказывала, как дети чуть старше стояли и матерились. Нам нужно изменить алгоритм выдачи контента, чтобы такой контент просто не показывался большинству пользователей. Если ты материшься в торговом центре, это слышат 20 человек, тебе штраф, а если материшься на десять миллионов подписчиков, тебе респект и продвижение», - отметил он.
Если школьник уже находится на грани совершения преступлений, его нельзя оставлять в коллективе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Отключат «Госуслуги»? Россиянам объяснили, зачем нужен новый «криптобраузер»
- Запрета нет: Как соцсети провоцируют детей на совершение преступлений
- Лавров заявил, что не жалеет о своей известной фразе про «дебилов»
- Учителя назвали бесполезными ограничения в соцсетях для подростков
- Сервис «Яндекс Музыка» ввел запреты в отношении части ИИ-контента
- Оболонский обвинил звезд и блогеров в плохом поведении подростков
- Что у него в рюкзаке? Как повысить безопасность в школах
- Вводим штраф: Депутат Свинцов призвал запретить мат в интернете
- Песков: Россия уверена в близости победы в СВО
- В Приморье предложили создать Восточный финансовый центр для инвесторов из АТР