Оболонский обвинил звезд и блогеров в плохом поведении подростков

Социальные сети выступают главным триггером плохого поведения подростков, так как формируются ложные авторитеты, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

«Соцсети являются основным триггером, которые негативно формируют поведение ребенка. Они там получают определенный авторитет. У молодежи создались ложные ценности и авторитеты на примере «Инстасамок» и прочих. Это просто катастрофа, так как они в социальных сетях их безобразное поведение набирает миллионы просмотров. Даже в Европе задумались о вреде социальных сетей. У нас авторитетом должен быть человек труда, учитель, врач, а не ложные авторитеты. Ребенок как губка, он впитывает в себя и хорошее, и плохое», - отметил он.

Если ребенка с проблемами удалить из школы, он попадает в ту же среду, которая привела его в такое состояние, заявил председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков в пресс-центре НСН.

