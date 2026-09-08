Лавров заявил, что не жалеет о своей известной фразе про «дебилов»
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью проекту «Сама Меньшова» заявил, что не жалеет о своей известной фразе про «дебилов», попавшей в эфир в 2015 году. Однако он не рад тому, что эти его слова ушли в народ.
По словам министра, его фраза, произнесённая во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии, «была естественным проявлением определённых чувств в определённой ситуации».
«Нет, я не жалею об этом. Это часть русского языка. Правда, «дебилы» — иностранное слово», — сказал Лавров.
Он также добавил, что невозможно заранее определить подходящий вариант действий в той или иной ситуации. Иногда нужно сидеть и улыбаться, а в другом случае следует отвернуться и «что-то пробурчать себе под нос».
Ранее Лавров заявил, что его с президентом РФ Владимиром Путиным можно считать друзьями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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