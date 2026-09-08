Сервис «Яндекс Музыка» ввел запреты в отношении части ИИ-контента
Сервис «Яндекс Музыка» обновил правила работы с контентом, созданным с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба платформы.
В частности, подобные произведения будут сопровождаться меткой, указывающий уровень использования ИИ: полностое или частичное.
Также обновление правил затрагивает недобросовестные практики, которые используются с целью ввести слушателей в заблуждение. Так, были запрещены массовая публикация однотипных треков, манипуляция выдачей поиска и рекомендациями.
Кроме того, под запрет попали имитация голосов популярных исполнителей, искусственно ускоренные или замедленные версии треков. Отмечается, что указанные практики запрещаются независимо от уровня использования ИИ.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявил «Радиоточке НСН», что нейросеть может написать и спеть песню, однако сделать так, чтобы произведение кто-то услышал, архисложно,
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