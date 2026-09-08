Нельзя винить только директора или охранника в ЧП в школе, должна проводиться комплексная работа, важно участие и родителей, и специалистов, заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик в пресс-центре НСН.

«Дело не в том, что в рюкзаке у школьника, дело в том, что у школьника в голове. Нож, ножницы, топор и так далее – это все только орудия. Если школьник решился на совершение преступления, дело не в проносе запрещенного предмета, он совершит преступление, если это задумал, ему даже не всегда нужно что-то проносить. Поэтому вопрос безопасности должен быть комплексным, мы всегда приводим в пример Москву, тут дело не в бюджете, а в системности. Если в итоге во всем виноват директор или охранник, это не будет работать. Ребенок сидит в социальных сетях, за ним никто не следит, какую информацию он потребляет. По доступности информации тоже много вопросов. Необходимо прорабатывать взаимодействие различных органов, запрещать провоцировать детей на повтор совершения преступления. СМИ не должны ради хайпа представлять данные того или иного ЧП», - рассказал он.

Если ребенка с проблемами удалить из школы, он попадает в ту же среду, которая привела его в такое состояние, заявил председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков в пресс-центре НСН.

