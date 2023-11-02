«Зашли в тупик»: Залужный не верит в прорыв ВСУ, Зеленского назвали диктатором

Залужный отметил, что раньше не мог понять, почему ВСУ не могут добиться успеха, хотя «по всем подсчетам» они должны были за четыре месяца «добраться до Крыма». Вместо этого, указал главком, он наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника Запада уничтожается артиллерией РФ.

«Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты», - рассказал генерал.

В конце концов Залужный пришел к выводу, что ситуация зашла в тупик, и единственное, что может спасти положение – это вооружения нового вида.

«Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем», - подчеркнул он.

Так, в успех Украины верят все меньше. Основатель SpaceX Илон Маск 2 ноября согласился с тем, что Киев не сможет победить в конфликте с Россией. Он ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (бывший Twitter), в котором тот комментирует статью в Time.

«Это подтверждает почти все, что говорят критики, начиная с того, что Украина не может выиграть», - сказал Сакс.

Бизнесмен также привел несколько выводов из материала, в частности, о «нереалистичных целях» Украины, деморализации украинской армии и «ошеломляющих потерях».

«К сожалению, этот анализ точный», - написал Маск в ответ на пост.