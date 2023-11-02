«Зашли в тупик»: Залужный не верит в прорыв ВСУ, Зеленского назвали диктатором
Главком ВСУ Залужный заявил, что армия не сможет добиться прорыва без нового вооружения. Маск согласился с ним, между тем Шойгу заявил, что ВС РФ уничтожат истребители F-16 за 20 дней.
Украинский конфликт зашел в тупик, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добиться прорыва. Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому журналу Economist.
«Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», - сказал он.
Залужный отметил, что раньше не мог понять, почему ВСУ не могут добиться успеха, хотя «по всем подсчетам» они должны были за четыре месяца «добраться до Крыма». Вместо этого, указал главком, он наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника Запада уничтожается артиллерией РФ.
«Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты», - рассказал генерал.
В конце концов Залужный пришел к выводу, что ситуация зашла в тупик, и единственное, что может спасти положение – это вооружения нового вида.
«Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем», - подчеркнул он.
Так, в успех Украины верят все меньше. Основатель SpaceX Илон Маск 2 ноября согласился с тем, что Киев не сможет победить в конфликте с Россией. Он ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (бывший Twitter), в котором тот комментирует статью в Time.
«Это подтверждает почти все, что говорят критики, начиная с того, что Украина не может выиграть», - сказал Сакс.
Бизнесмен также привел несколько выводов из материала, в частности, о «нереалистичных целях» Украины, деморализации украинской армии и «ошеломляющих потерях».
«К сожалению, этот анализ точный», - написал Маск в ответ на пост.
В статье Time украинский президент Владимир Зеленский описывается как политик, который утратил чувство реальности и не способен признать ситуацию на поле боя. Также отмечается, что Зеленский не желает слышать о мирных переговорах с Россией.
«Он обманывает себя. У нас больше нет вариантов, мы не выигрываем. Но попробуй ему (Зеленскому – ред. НСН) об этом сказать», - приводятся в статье слова одного из помощников президента.
При этом экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в перечень террористов и экстремистов) 31 октября заявил, что Зеленский стал «диктатором, отрицающим реальность», в чем сам и виноват.
«Сначала кто-то ведет себя как диктатор и вместо того, чтобы пойти нормальным путем ускоренного развития, выбирает стагнацию. Потом кто-то плодит массовую коррупцию. А потом – спустя полтора года – наступает осень, и в отношениях с Западом, и с собственным народом», - сказал Арестович.
Таким образом, армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Российский лидер Владимир Путин 5 октября сообщил, что Киев за четыре месяца потерял более 90 тысяч человек и свыше 550 танков. А 15 октября глава государства заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, хоть Киев и продолжает готовит новые наступательные операции на отдельных участках.
Российская армия, в свою очередь, держит активную оборону. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании 1 ноября заявил, что ВС РФ за месяц уничтожили 37 самолетов и шесть ракет системы ATACMS. Всего было уничтожено 1,4 тысячи средств «воздушного нападения», подчеркнул он.
Также министр сообщил о росте деморализации личного состава украинской армии и истощении ВСУ. По словам Шойгу, ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции России на Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, но эти отчаянные действия приводят к большим потерям среди армии Украины.
Кроме того, министр рассказал, что российская система противовоздушной обороны, по опыту работы в зоне спецоперации, примерно за 20 дней может сбить все истребители F-16, которые должны поставить Киеву.
Ранее, 1 ноября, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что публикация в журнале Time о негативных настроениях в офисе президента Украины говорит о кратном падении его рейтинга. В эфире «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» он указал, что в правящих украинских кругах начнется «охота на ведьм» после публикации, передает «Радиоточка НСН».
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