Ранее главком украинской армии в интервью британскому изданию Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. Он указал, что войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». Однако ВСУ застревают на минных полях, а западная техника расстреливается артиллерией России. По мнению Залужного, единственное, что может спасти положение – это вооружения нового вида, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



1 ноября, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что публикация в журнале Time о негативных настроениях в офисе президента Украины говорит о кратном падении его рейтинга. В эфире «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» он указал, что в правящих украинских кругах начнется «охота на ведьм» после публикации, передает «Радиоточка НСН».



Стоит вспомнить, что, по данным СМИ, Залужный мог стать фигурантом дела о потере юга Украины. При этом у главкома пока нет процессуального статуса по разбирательству, пишет «Свободная пресса». Расследование ведется по статьям о государственной измене и халатном отношении к службе.