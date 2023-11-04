Не «в тупике»? На Украине возмущаются позицией Залужного о контрнаступлении
Комментарий главкома ВСУ Залужного о провале «контрнаступа» наделал много шума на Украине и напугал партнеров Киева на Западе.
Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, который заявил о тупике в конфликте с Россией. Он считает, что военным комментировать ситуацию на фронте для прессы – последнее, что им следует делать. Подобные высказывания вызывают вопросы у партнеров Киева на Западе.
Ранее главком украинской армии в интервью британскому изданию Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. Он указал, что войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». Однако ВСУ застревают на минных полях, а западная техника расстреливается артиллерией России. По мнению Залужного, единственное, что может спасти положение – это вооружения нового вида, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
1 ноября, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что публикация в журнале Time о негативных настроениях в офисе президента Украины говорит о кратном падении его рейтинга. В эфире «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» он указал, что в правящих украинских кругах начнется «охота на ведьм» после публикации, передает «Радиоточка НСН».
Стоит вспомнить, что, по данным СМИ, Залужный мог стать фигурантом дела о потере юга Украины. При этом у главкома пока нет процессуального статуса по разбирательству, пишет «Свободная пресса». Расследование ведется по статьям о государственной измене и халатном отношении к службе.
Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что эта информация - «выдумка», передает местный «Пятый канал».
Однако, обстоятельства могут измениться, ведь главком ВСУ расходится с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно контрнаступления и его завершения. Об этом пишет газета The Times.
По информации издания, Залужный считает контрнаступление украинской армии завершенным. Главком предложил остановиться на текущих позициях и готовиться к операциям в следующем году.
«Но президент Зеленский не согласен или не признает этого», - сказано в материале.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «24 каналу» заявил, что Украина отстала от графика ведения боевых действий из-за западных партнеров.
«Мы с вами из графика выпадаем на шесть - девять месяцев», — указал чиновник.
По словам Подоляка, Киев должен был получить оружие «через три недели», однако поставки заняли два–три месяца, отмечает телеканал «360».
Ироничным ответом на подобные причитания украинских политиков стало решение госсекретаря США Энтони Блинкена выбрать для своих детей костюмы Украины и Владимира Зеленского для праздновании Хэллоуина в Белом доме,
В частности, сын дипломата был в кофте и брюках цвета хаки - так чаще всего на публике появляется украинский лидер. А дочь Блинкена была в синем платье с жёлтым платком, что повторяет цвета флага Украины.
В таком виде дети госсекретаря присутствовали на мероприятии, в ходе которого президент США Джо Байден и его супруга раздавали детям книги и сладости.
На Западе все больше устают от отсутствия побед Киева на поле боя. Западные страны должны признать, что у Украины нет шансов на победу, и прекратить военную и финансовую помощь Киеву. Об этом в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!» — подчеркнул политик.
Он также добавил, что в западных СМИ все чаще появляются заявления о провале ВСУ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе десятого Пекинского Сяншаньского форума назвал число потерь украинской армии в ходе СВО.
«Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в ходе большого интервью Медиакорпорации Китая подтвердил эти данные. Украинская армия терпит колоссальные потери в ходе контрнаступления, в восемь раз превосходящие потери российских войск. По словам Путина, Украина заявила о том, что намерена добиться стратегического поражения России и собственной победы на поле боя. Российский лидер напомнил, что контрнаступление ВСУ длится с 4 июня, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
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