Не «в тупике»? На Украине возмущаются позицией Залужного о контрнаступлении

Комментарий главкома ВСУ Залужного о провале «контрнаступа» наделал много шума на Украине и напугал партнеров Киева на Западе. 



Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, который заявил о тупике в конфликте с Россией. Он считает, что военным комментировать ситуацию на фронте для прессы – последнее, что им следует делать. Подобные высказывания вызывают вопросы у партнеров Киева на Западе.

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Ранее главком украинской армии в интервью британскому изданию Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. Он указал, что войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». Однако ВСУ застревают на минных полях, а западная техника расстреливается артиллерией России. По мнению Залужного, единственное, что может спасти положение – это вооружения нового вида, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

1 ноября, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что публикация в журнале Time о негативных настроениях в офисе президента Украины говорит о кратном падении его рейтинга. В эфире «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» он указал, что в правящих украинских кругах начнется «охота на ведьм» после публикации, передает «Радиоточка НСН».

Стоит вспомнить, что, по данным СМИ, Залужный мог стать фигурантом дела о потере юга Украины. При этом у главкома пока нет процессуального статуса по разбирательству, пишет «Свободная пресса». Расследование ведется по статьям о государственной измене и халатном отношении к службе.

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Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что эта информация - «выдумка», передает местный «Пятый канал».

Однако, обстоятельства могут измениться, ведь главком ВСУ расходится с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно контрнаступления и его завершения. Об этом пишет газета The Times.

По информации издания, Залужный считает контрнаступление украинской армии завершенным. Главком предложил остановиться на текущих позициях и готовиться к операциям в следующем году.

«Но президент Зеленский не согласен или не признает этого», - сказано в материале.

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «24 каналу» заявил, что Украина отстала от графика ведения боевых действий из-за западных партнеров.

«Мы с вами из графика выпадаем на шесть - девять месяцев», — указал чиновник.

По словам Подоляка, Киев должен был получить оружие «через три недели», однако поставки заняли два–три месяца, отмечает телеканал «360».

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Ироничным ответом на подобные причитания украинских политиков стало решение госсекретаря США Энтони Блинкена выбрать для своих детей костюмы Украины и Владимира Зеленского для праздновании Хэллоуина в Белом доме,

В частности, сын дипломата был в кофте и брюках цвета хаки - так чаще всего на публике появляется украинский лидер. А дочь Блинкена была в синем платье с жёлтым платком, что повторяет цвета флага Украины.

В таком виде дети госсекретаря присутствовали на мероприятии, в ходе которого президент США Джо Байден и его супруга раздавали детям книги и сладости.

Путин: Контрнаступление ВСУ полностью провалилось

На Западе все больше устают от отсутствия побед Киева на поле боя. Западные страны должны признать, что у Украины нет шансов на победу, и прекратить военную и финансовую помощь Киеву. Об этом в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!» — подчеркнул политик.

Он также добавил, что в западных СМИ все чаще появляются заявления о провале ВСУ.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе десятого Пекинского Сяншаньского форума назвал число потерь украинской армии в ходе СВО.

«Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в ходе большого интервью Медиакорпорации Китая подтвердил эти данные. Украинская армия терпит колоссальные потери в ходе контрнаступления, в восемь раз превосходящие потери российских войск. По словам Путина, Украина заявила о том, что намерена добиться стратегического поражения России и собственной победы на поле боя. Российский лидер напомнил, что контрнаступление ВСУ длится с 4 июня, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»..



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Фото: telegram.org
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