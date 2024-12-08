СМИ: Встреча Зеленского с Трампом говорит о готовности Киева к уступкам

Встреча победившего на выборах президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским говорит о готовности Киева к уступкам, сообщает The New York Times.

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Президент Украины использовал церемонию по случаю открытия Собора Парижской Богоматери в Париже, чтобы встретиться с будущим президентом США и лоббировать свои интересы.

Очная встреча была важна, так как «они могли обменяться взглядами на ситуацию и подготовить будущие шаги после инаугурации Трампа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияСШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

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