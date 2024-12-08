СМИ: Встреча Зеленского с Трампом говорит о готовности Киева к уступкам

Президент Украины использовал церемонию по случаю открытия Собора Парижской Богоматери в Париже, чтобы встретиться с будущим президентом США и лоббировать свои интересы.

Очная встреча была важна, так как «они могли обменяться взглядами на ситуацию и подготовить будущие шаги после инаугурации Трампа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

