СМИ: Встреча Трампа, Зеленского и Макрона могла подготовить шаги по Украине

По его словам, очная встреча была важна, так как «они могли обменяться взглядами на ситуацию и подготовить будущие шаги после инаугурации Трампа».

Ранее стало известно, что команда Трампа отказалась помогать Украине выйти на границы 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

