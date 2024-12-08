СМИ: Встреча Трампа, Зеленского и Макрона могла подготовить шаги по Украине
Запад надеется, что состоявшаяся в Париже встреча победившего на выборах в США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским при участии главы Франции Эммануэля Макрона может подготовить будущие шаги по Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на западного чиновника.
По его словам, очная встреча была важна, так как «они могли обменяться взглядами на ситуацию и подготовить будущие шаги после инаугурации Трампа».
Ранее стало известно, что команда Трампа отказалась помогать Украине выйти на границы 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru