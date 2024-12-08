СМИ: Встреча Трампа, Зеленского и Макрона могла подготовить шаги по Украине

Запад надеется, что состоявшаяся в Париже встреча победившего на выборах в США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским при участии главы Франции Эммануэля Макрона может подготовить будущие шаги по Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на западного чиновника.

Рябков заявил о готовности России рассмотреть инициативы Трампа по Украине

По его словам, очная встреча была важна, так как «они могли обменяться взглядами на ситуацию и подготовить будущие шаги после инаугурации Трампа».

Ранее стало известно, что команда Трампа отказалась помогать Украине выйти на границы 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры