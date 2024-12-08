Утверждается, что инициатива не встретила понимания. Встреча украинской делегации с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей американской администрации состоялась 4 декабря в Вашингтоне. Ермак также рассказал о текущей ситуации на фронте, приукрасив ее.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону обрисовал канву для будущих переговоров Москвы и Вашингтона, обозначив «осторожную», но принципиальную позицию России, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

