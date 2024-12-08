СМИ: Команда Трампа отказалась помогать Украине выйти на границы 2022 года
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предлагал команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа помочь Киеву выйти на границы 2022 года, сообщает издание NV.
Утверждается, что инициатива не встретила понимания. Встреча украинской делегации с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей американской администрации состоялась 4 декабря в Вашингтоне. Ермак также рассказал о текущей ситуации на фронте, приукрасив ее.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону обрисовал канву для будущих переговоров Москвы и Вашингтона, обозначив «осторожную», но принципиальную позицию России, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru