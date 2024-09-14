ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР
Группировка войск «Юг» за сутки освободила населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике (ЛНР), сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 715 военных, 5 автoмобилей, 155-мм гaубицу FH-70 производствa Великобритании, 155-мм гaубицу М-777 производствa США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 4 полевых склада боеприпасов.
Также российские военные нанесли поражения формированиям трех механизированных, одной горно-штурмовой и одной аэромобильной бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах Верхнекаменского, Часового Яра, Курдюмовки, Острого, Северска, Константиновки и Катериновки и отбили две контратаки штурмовиков.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли до 16 960 человек на всех направлениях спецоперации. В Минобороны также уточнили, что за неделю были сбиты девять ракет ATACMS и 433 беспилотника, в том числе 237 вне зоны специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru