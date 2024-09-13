ВС РФ за неделю освободили в ДНР восемь населенных пунктов

Вооружённые силы РФ за период с 7 по 13 сентября освободили в Донецкой народной республике восемь населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны России.

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Уточняется, что подразделениями группировки войск «Центр» были освобождены Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка, а подразделения группировки «Восток» - населённый пункт Водяное.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Красногоровка и Григоровка», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска сорвали попытку ВСУ захватить в Чёрном море буровую установку «Крым-2», сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияДНР

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