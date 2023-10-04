СМИ: ВС РФ установили полный контроль над островами в устье Днепра
Вооруженные силы России взяли под полный контроль острова в устье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на командиров подразделений группировки «Днепр».
«Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля», - заявил военнослужащий с позывным Курск.
В свою очередь боец с позывным Бегемот отметил, что находящиеся в этом районе российские военные ведут круглосуточное наблюдение за действиями противника.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили подразделение ВСУ при попытке высадиться на остров Большой Потемкин в Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru