СМИ: ВС РФ установили полный контроль над островами в устье Днепра

Вооруженные силы России взяли под полный контроль острова в устье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на командиров подразделений группировки «Днепр».

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«Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля», - заявил военнослужащий с позывным Курск.

В свою очередь боец с позывным Бегемот отметил, что находящиеся в этом районе российские военные ведут круглосуточное наблюдение за действиями противника.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили подразделение ВСУ при попытке высадиться на остров Большой Потемкин в Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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