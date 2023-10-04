СМИ: ВС РФ установили полный контроль над островами в устье Днепра

«Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля», - заявил военнослужащий с позывным Курск.

В свою очередь боец с позывным Бегемот отметил, что находящиеся в этом районе российские военные ведут круглосуточное наблюдение за действиями противника.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили подразделение ВСУ при попытке высадиться на остров Большой Потемкин в Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

